Kobi Fuarcılık tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Evlilik Hazırlıkları, Mobilya ve Yapı Fuarı Yozgatlı ve Yozgat dışından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yozgat ve ilçe esnafına destek fırsatı sunan fuar vatandaşlar tarafından da ilgi ile karşılanıyor.

Fuarda düğün, çeyiz, gelinlik, damatlık, mobilya, ev tekstili, beyaz eşya, züccaciye, davetiye, düğün salonları, fotoğrafçılar, yapı ve dekorasyon ile alakalı firmalar yer alırken Yozgat’ın önemli lezzetlerinden Midiliç Çömlek Peyniri de fuarda bulunuyor.

Fuarda stant açarak vatandaşa unutulmaya yüz tutmuş Midiliç Çömlek Peynirinin tanıtımını yapan Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ebru Örmüş, “Midiliçoğlu Çiftliği, 1930'lu yıllarda Atatürk'ün talimatı ile Yozgat ili Yerköy ilçesi sınırları içerisinde kurulmuş ve 1950'li yıllara kadar üretime devam etmiştir. Çiftlik, yörenin peynir ihtiyacının yanında çevre illerden gelen talepleri de karşılamıştır. 1950'li yıllardan sonra unutulmaya yüz tutmuş Midiliç Çömlek Peyniri, girişimci kadınlar sayesinde yerinde yeniden, tamamen geleneksel yöntemlerle üretilmeye başlanmıştır. Yörede yetiştirilen büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütten üretilen peynir, toprak çömleklerle yine toprağa gömülerek olgunlaştırılmaktadır. Midiliç Çömlek Peynirini yeniden gün yüzüne çıkarmanın onuru ile sofralarınıza sunuyoruz. Fuarda yerimizi aldık. Midiliç Çömlek Peynirimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Herkesi fuara bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan