Yozgat’ta tiyatroseverlerin merakla beklediği "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyununun, 14 Mayıs Çarşamba günü Yozgat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan gösterimi, bilet satışlarındaki düşüş nedeniyle ertelendi.

Oyun, Yozgat'taki kültürel takvimin önemli bir parçası olarak, saat 20.30’da başlaması planlanan gösterimiyle izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyordu. Ancak, bilet satışlarının beklenilen seviyelere ulaşmaması sonucu, gösterim tarihi 20 Haziran’a alındı.

Tiyatroseverlerin ilgisini çekecek olan bu oyun, ünlü yazar Sadık Şendil’in kaleme aldığı, geleneksel Türk orta oyunundan ilham alan bir komedi olarak sahneye taşınıyor.

"Kanlı Nigar", başkahraman Kanlı Nigar’ın, küçük yaşlarda besleme olarak girdiği evde yaşadığı zorluklar sonucu intikam dolu bir kişiliğe bürünmesini konu alıyor. Yozgat'taki gösterimde, bu karakterin zekice planlarla, ona ihanet edenlerden intikam almayı nasıl başardığı dramatik bir şekilde anlatılacak.

Yazar, eserde, Nigar’ın karakterinin yanı sıra, Lebibe, Bedide ve Nadide gibi önemli yan karakterlerin de yardımıyla, mahalledeki erkeklerin zaaflarını nasıl kullanarak onları sınamaya başladığını vurguluyor.

Ancak, olaylar gelişen sahnelerde beklenmedik şekilde dönüşerek, izleyiciyi güldürürken düşündürmeyi de amaçlıyor. Bu yapım, toplumsal yapıyı, ahlaki değerleri ve kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dilde eleştiren bir yapı taşıyor.

"Kanlı Nigar"ın en dikkat çeken yanlarından biri, eserin müzikal yönüdür. Oyunda, 43 yıl önce merhum sanatçı tarafından bestelenen orijinal müzikler, günümüz sahnelemesiyle uyumlu bir şekilde kullanılarak, nostaljik bir atmosfer yaratılacak.

Bu müzikler, geleneksel Türk tiyatrosunun izlerini taşırken, Yozgat’taki sanatseverlere geçmişe dair bir yolculuk vaat ediyor.

Sadık Şendil, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olarak, "Yedi Kocalı Hürmüz" ve "Süt Kardeşler" gibi unutulmaz eserlere de imza attı.

"Kanlı Nigar" ise, yazarın eserleri arasında ayrı bir yer tutarak, geleneksel Türk tiyatrosunun derinliklerini genç nesillere tanıtmayı amaçlıyor. Oyunun hazır cevaplı esprileri ve nüktedan anlatımı, her yaştan seyirciye hitap etmeyi bekliyor.