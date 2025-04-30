Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Bozok Film Atölyesi tarafından hazırlanan “Çok İleri Gittik” adlı belgesel film, 21. Uluslararası Kısaca Öğrenci Filmleri Festivali'nin Belgesel Film Kategorisi'nde finalist olmaya hak kazandı.​

Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen festivalde yarışacak olan belgesel, 28 çocuk annesi Raziye Güngör’ün hayat hikâyesini konu alıyor. Bu başarı, Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi adına bir filmin ilk kez bir festivalde finalist olması açısından önem taşıyor.​

Belgeselin yönetmenliğini İletişim Fakültesi öğrencisi Efsanur Koçak üstlenirken, proje danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Hüdai Ateş gerçekleştirdi. Fakülte yönetimi, Koçak ve Ateş’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.​

Festival, 6-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Konya'da, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, kısa film ve belgesel alanında öğrenci yapımlarını desteklemeyi amaçlıyor.