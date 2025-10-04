Fakülte konferans salonunda düzenlenen etkinlik, Kariyer Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Nasıf Ali Ünügür’ün moderatörlüğünde yapıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak, etkinliğin öğrenciler arasında tecrübe aktarımını sağlama noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Bu program, geleneksel oryantasyon etkinliklerinin ötesine geçerek öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerine fırsat sunuyor” dedi.

Etkinlikte, fakültenin 4. sınıf öğrencileri sahne alarak üniversiteye yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine kariyer ve akademik yaşam konusunda önerilerde bulundu.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Tennur Köylüoğlu, sinema sektöründe ilerlemek isteyen öğrencilere üretkenlik ve meraklı olmanın önemini vurguladı. Erasmus projeleri, stajlar ve festivallerin kariyer gelişiminde büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Büşranur Acar ise özgüven, girişkenlik ve akademik kadroyla etkileşim içinde olmanın önemine değindi. Hata yapmanın öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu belirterek öğrencilere staj yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Gazetecilik Bölümü öğrencisi Sümeyya Solak, Genç Baskı Gazetesi’nde edindiği deneyimlerden bahsederek haber atölyesi gibi uygulamalı alanların öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Başarılı bir haber yazımında kitap okumanın büyük rolü olduğunu da vurguladı.

Etkinlik kapsamında fakültede bulunan stüdyo, laboratuvar, gazete ve radyo gibi uygulama alanları tanıtılarak, öğrencilerin bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaları gerektiği aktarıldı.

Etkinliğin, öğrenciler arasında dayanışmayı artırmasının yanı sıra akademik ve mesleki gelişime de katkı sunduğu ifade edildi.