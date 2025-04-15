Sadece fakülte öğrencilerine açık olan yarışma için son başvuru tarihi 18 Nisan 2025 olarak belirlendi.

Katılımcıların en fazla iki farklı tasarımla başvurabileceği yarışmada, vektörel formatta hazırlanan ve teknik gereklilikleri karşılayan logolar kabul edilecek. Tasarımların hem baskı hem de dijital ortamlarda sorunsuz kullanılabilmesi, farklı boyutlarda netliğini koruması, sade ve anlaşılır bir yapıya sahip olması bekleniyor. Katılımcılar çalışmalarını, kişisel bilgileri ve kısa bir tasarım açıklaması ile birlikte [email protected] adresine iletecek.

DEĞERLENDİRME 19-21 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA

Başvurular 1 Nisan ile 18 Nisan 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Değerlendirme süreci 19-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanan tasarım ise 22 Nisan 2025’te açıklanacak.

Yarışma değerlendirmesi; özgünlük ve yaratıcılık, fakülte kimliğini yansıtma, teknik yeterlilik, ölçeklenebilirlik ile renk ve tipografi uyumu gibi kriterler üzerinden yapılacak. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek tasarımlar arasından birinci olan eserin sahibi, JBL Tune 520BT Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık ile ödüllendirilecek.

SEÇİCİ KURUL AKADEMİSYEN VE UZMANLARDAN OLUŞUYOR

Yarışmanın seçici kurulu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk başkanlığında; Prof. Dr. Hüseyin Altunbaş, Doç. Dr. Simge Aksu Karakaya, Dr. Öğr. Üyesi Nazmi Ekin Vural, Dr. Öğr. Üyesi Hüdai Ateş, Marka Danışmanı Nesrin Çağdaş ve İleri Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’dan oluşuyor.

Yarışma sonucunda ödül alan tasarımın tüm kullanım hakları İletişim Fakültesi’ne devredilecek. Katılımcıların gönderdiği tüm eserlerin özgün olması ve herhangi bir telif hakkı ihlali içermemesi gerekiyor.