İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sıcak hava dalgası, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle 84 farklı noktada çıkan yangınlara, devletin tüm kurumlarının tam koordinasyonuyla hızlı ve etkili müdahalede bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarında yangınların büyük çoğunluğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde ise soğutma faaliyetlerine geçildi. Açıklamada, bu kapsamlı mücadelenin Türkiye’nin yangınla mücadele konusundaki teknik yeterliliği ve organizasyon kabiliyetinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Çok Sayıda Bakanlık ve Kurum Görevdeydi

Yangınlara karşı mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlar aktif rol aldı. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet birimleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve yerel yönetimler yangın bölgelerine hızla sevk edildi. Tahliyelerden sağlık müdahalelerine, lojistikten yol açma çalışmalarına kadar birçok alanda eş zamanlı koordinasyon sağlandı.

Stratejik Yatırımlar Sahadaki Mücadeleye Güç Katıyor

İletişim Başkanlığı açıklamasında, yangınla mücadele altyapısının son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan stratejik yatırımlarla güçlendirildiği kaydedildi. Hava filosunun genişletilmesi, İHA’ların yangın tespitinde kullanılması, yapay zekâ destekli sistemlerin devreye alınması ve orman köylülerinin eğitilmesi gibi adımların sahadaki etkinliği artırdığı belirtildi.

Yangınla Mücadele Kapasitesi Göz Dolduruyor

Türkiye’nin mevcut yangınla mücadele kapasitesi hakkında verilen bilgilere göre:

25 bin uzman personel görev yapmakta, 131 bin gönüllü bu mücadeleye destek vermektedir.

Toplam 132 hava aracı (27 uçak, 105 helikopter) 438 tonluk su atma kapasitesiyle sahada aktif rol üstlenmektedir.

14 İHA ile Türkiye, Avrupa’da 1., dünyada ise 2. sıradadır.

776 gözetleme kulesinin 184’ü yapay zekâ destekli sistemlerle donatılmış, yangın tespit süresi 2 dakikaya kadar düşürülmüştür.

Kara unsurlarında toplam 5.359 araç (1.786 arazöz, 831 iş makinesi, 2.742 ilk müdahale aracı) görev almaktadır.

Son 23 yılda 4.796 yangın göleti ve su havuzu inşa edilmiştir.

Bu altyapı sayesinde Türkiye, sadece kendi yangınlarıyla değil, ihtiyaç duyan dost ve kardeş ülkelere de destek sağlayabilecek kapasitededir.

Yangınlarla Mücadele Artık Küresel Bir Mesele

Açıklamada, iklim krizinin etkileriyle birlikte artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve rüzgâr gibi çevresel koşulların yangınların yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekildi. Avrupa’nın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de aynı anda birçok noktada çıkan yangınların söndürülmesinde doğal zorlukların yaşandığı ifade edildi.

Zorlu arazi koşulları, gece saatlerinde hava araçlarının uçuş yapamaması ve rüzgârın aniden yön değiştirmesi gibi unsurlar yangınların kontrol altına alınmasını güçleştirse de, devletin kararlı ve organize müdahalesiyle büyük bir felaketin önüne geçildiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı, vatandaşları sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda yayılan doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve görsellere karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kamuoyunun sadece resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiği vurgulandı.