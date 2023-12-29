Tahmini Okuma Süresi: dakika

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan ’Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek’ şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır."