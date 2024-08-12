Başkan Uğuz, “SORGED yapmış olduğu faaliyetler ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor” dedi.

Yapmış olduğu faaliyetler ile çevre kirliliğine dikkat çeken SORGED, bez çanta boyama ve çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Boyamış oldukları bez çantaları vatandaşlara dağıtacaklarını belirten SORGED gönüllüleri, bez çantanın kullanımını artırmak ve naylon poşet kullanılmasını azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çevre kirliğinin ana nedenlerinden birinin çok ciddi kimyasallar içeren petrol türevi plastik torbaların yanlış imhası ve bunların toplumda geleneksel kullanımı olduğunu belirten SORGED gönüllüleri, “Bunu önlemek için, son yıllarda tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış sağlıklı malzemelerden yapılmış çevre dostu bez torbaların kullanımı oldukça önemlidir. Çevreye zararlı naylon poşetler uzun yıllar boyunca doğada yok olacağından, bu zararlı naylon poşetleri kullanmak yerine, daha çevre dostu bir tutum benimsemek ve sadece son zamanlarda bez torba kültürünü benimsemek ve kullanımını yaygınlaştırmak için bizler de bugün bez çantaları boyadık. Bu boyanan bez çantalar vatandaşlara dağıtılacak. Böylece bez çantanın kullanımını artırmak ve naylon poşet kullanılmasını azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca sağlıklı yaşam, obezite, spor, kanser ve çevrenin önemini gözler önüne sermek ve farkındalık oluşturmak için bez çanta ve tişört boyama etkinliği gerçekleştirdik. Sen de spor yap, sağlıklı yaşa, çevreni temiz tut ve kanser riskini sıfıra indir” dedi.

“ÇÖPÜNÜ ATMA”

Bez çanta boyama etkinliğinin ardından çöp toplama programı düzenleyen SORGED gönüllüleri Aydınlıkevler Mahallesi Delibaş Deresinin çevresini temizledi.

Çevreye atılan çöpler çevre kirliliğinin oluşması, canlıların yutarak zarar görmesi, orman yangınlarının çıkması ve kamuya yarattıkları maliyetler gibi çok sayıda olumsuz etkiye sahip olduğunun altını çizen gönüllüler, “Yaşanılabilir bir çevre için yere çöp atma! Plastik, cam, teneke, izmarit ve pil gibi atıklar insan sağlığını tehdit eden zararlı kimyasalların yayılmasına, yaralanmalara ve bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasına neden olur. Bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yerlere çöp atmayalım, çevremize sahip çıkalım. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanabilir, temiz bir Sorgun bırakalım.” ifadelerini kullandı.