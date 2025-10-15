Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığımız başvuru, Türkiye’deki basın kartı sahiplerinin güncel verilerine ışık tuttu. İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan yanıtta, Türkiye’de toplam 24 bin 813 kişinin resmi olarak basın kartı taşıdığı belirtildi.

Başvuruya Verilen Yanıt Detayları Ortaya Koydu

Başkanlığın CİMER üzerinden paylaştığı yanıta göre, basın kartlarının büyük çoğunluğunu 16 bin 486 ile “göreve bağlı basın kartı” sahipleri oluşturuyor. Bunu 8 bin 244 kişi ile “sürekli basın kartı” taşıyanlar takip ediyor. Ayrıca, 52 kişi “serbest basın kartı” ve 31 kişi de “basın şeref kartı” sahibi olarak kayıtlarda yer alıyor.

Sektörde Erkek Ağırlığı Devam Ediyor

Veriler, meslekteki cinsiyet dağılımını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna göre, basın kartı sahiplerinin 17 bin 407'si erkek, 7 bin 405'i ise kadın gazetecilerden oluşuyor. Sektörde basın kartı taşımakta olan erkeklerin sayısının kadınların iki katından fazla olması dikkat çekti.

Sektörün Eğitim Seviyesi Yüksek

Basın camiasının eğitim profili incelendiğinde ise kart sahiplerinin önemli bir kısmının yükseköğrenim mezunu olduğu görülüyor. Başvurumuza verilen yanıttaki dağılıma göre 16 bin 274 kişi lisans ve üzeri, 4 bin 916 kişi lise ve 2 bin 492 kişi de ön lisans diplomasına sahip.

İletişim Başkanlığı, bu rakamların sabit olmadığını, basın kartı taşıma hakkını yeni kazananlar ve bu hakkı kaybedenler nedeniyle istatistiklerin sürekli olarak güncellendiğini de belirtti.