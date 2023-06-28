Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç’te Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen provokasyonu lanetledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç’te Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi. Avrupa’da ve özellikle İsveç’te, İslam karşıtlığı eylemlerinin tekrarlandığını belirten İletişim Başkanı Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"En mübarek günlerimizden birinde İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı iğrenç ve alçak bir eylem gerçekleştirildi. Avrupalı otoriteler nezdinde, özellikle İsveç’te, İslam karşıtlığına izin verilmesinden bıktık usandık. NATO’da müttefikimiz olmak isteyenler, İslam karşıtı ve yabancı düşmanı teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez ve izin veremez. Bu eylem, bu mübarek günde dinimizi hedef alan bir başka provokatif terör eylemidir. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ın da belirttiği üzere bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır. İsveç makamları süratle harekete geçmeli ve terörün her türlü tezahürüne karşı net bir tavır sergilemelidir. İfade ve konuşma özgürlüğü bahanesinin arkasına saklanamazlar. Medeni bir toplumun en temel gereksinimi olan terörle mücadele, ciddi ittifakların asli ön şartıdır. Bu husustaki umutlarımız azalsa da Avrupalı yetkililerin İslam karşıtlığı tehdidi konusunda aklıselimle hareket etmelerini bekliyoruz." İHA