Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ), 2023-2024 eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık sınıfı eğitim programından İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri hariç, diğer lisans öğrencileri faydalanabilecektir. İşte başvuru ve kayıt aşamaları:

BAŞVURU TARİHLERİ BAŞVURULAR

25 Eylül 2023 - 01 Ekim 2023 tarihleri arasında online olarak yapılabilecek.

DANIŞMAN HOCALAR İLE İLK ADIM

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, danışman hocalarıyla 1. sınıf bölüm ders seçimlerini yapacaklardır. Bu öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık sınıfı kesin kayıtları, 05-06 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. ÖSYM E-kayıt sırasında isteğe bağlı hazırlık eğitimi almak istiyorum olarak işaretlemiş olsalar bile, 25 Ekim Pazartesi günü aktif hale gelecek olan "başvuru yap" butonunu kullanarak başvurularını yapmalıdırlar. Başvurular 01 Ekim 2023 saat 17:00'de sona erecektir.

DERSLERE BAŞLAMA TARİHİ

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı dersleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır. Dersler, Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu binasında gerçekleştirilecektir.

SEVİYE TESPİT SINAVI

04 Ekim 2023 Çarşamba günü, seviye tespit sınavı duyurusu yapılacaktır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, bu sınava gireceklerdir. Seviye tespit sınavı puanları, öğrencilerin kayıt durumlarını etkilemeyecek olup, ileri aşamada şubelere ayrılma durumunda kullanılabilecektir.

KESİN KAYIT İPTALİ VE DEVAM ETME DURUMU

Kayıt yaptırdığı halde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi almaktan vazgeçen öğrenciler, en geç 04 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar bir dilekçeyle Yabancı Diller Yüksekokulu’na başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacak ve bölümlerinde derslerine devam etmek zorunda kalacaklardır.

DETAYLI BİLGİ

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı, haftada 24 saat yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi sunmaktadır. Bu programı seçen öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı boyunca bölümlerinden ders alamayacaklardır. Daha fazla bilgi almak için, Yabancı Diller Yüksekokulu'nun sıkça sorulan sorular web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. (Ahmet Ayverdi)