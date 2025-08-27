İleri Gazetesinden bölgede bir ilk!

İleri internet haber sitesi, bölgede ek gösterge şartlarını sağlayan ilk internet haber sitesi oldu.

Yayıncılıkta yarım asrı geride bırakan ve uzun yıllardır Yozgat’ta kesintisiz olarak okurlarıyla buluşan İleri Gazetesi, dijital ortamda önemli bir ilke daha imza attı ve internet haber sitesi kadrosunu iki katına çıkararak bölgede Basın İlan Kurumu’nun ek gösterge şartlarını sağlayan ilk yerel gazete oldu.

Yozgat’ın ilk ofset baskılı ve resmi ilan yayımlayan ilk vasıflı gazetesi olma özelliğini taşıyan İleri, yeni medya yatırımlarıyla da sektörde ilklere öncülük etmeye devam ediyor.

Akyüz İle İlkler Devam Ediyor

2021 yılında Alparslan Akyüz’ün devraldığı İleri Gazetesi, AKZ Ajans Limited Şirketi çatısı altında yayın hayatına devam ediyor. Alparslan Akyüz’ün imtiyaz sahipliğinde, Mustafa Babayiğit koordinatörlüğünde ilklere imza atmaya devam eden gazetemiz güçlenen kadrosuyla yoluna devam etmenin gururunu yaşıyor.

Akyüz’ün devralmasıyla birlikte pazar günleri de yayımlanmaya başlayan İleri, her gün yayımlanarak Yozgat yerel basınında haftanın yedi günü okurlarıyla buluşan ilk ve tek gazete oldu.

Yeni Medyada Öncü Adımlar

2003 yılında www.ilerigazetesi.com.tr adresiyle dijital yayıncılığa adım atan İleri Gazetesi, Yozgat’ta haberin dünyaya açılan kapısı oldu. İleri, ulusal ebatta yayımlanan ilk yerel gazete olmanın yanı sıra, kendi tesislerinde haftada bir gün renkli baskı yaparak Yozgatlı okurları renkli yerel gazeteyle tanıştıran ilk yayın kuruluşu unvanını da elinde bulunduruyor.

Web sitemizin 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını kazanmasıyla www.ilerigazetesi.com.tr Basın İlan Kurumunca internet haber sitesi olarak vasıf kazandı.

Yenilenen teknolojiye ayak uyduran İleri, ekipmanlarını da güncelleyerek YouTube, Instagram, Facebook, Tiktok gibi sosyal medya kanallarında canlı yayınlarla ve özgün içerikleriyle her gün on binlerce takipçisine ulaşmaya devam ediyor.

İnternet Kadrosu İkiye Katlandı

Yıllardır dijital medyaya yönelik yatırımlarına devam eden İleri Gazetesi, iki buçuk yıl önce Basın İlan Kurumu’nun şartlarını yerine getirerek resmi ilan yayımlayabilen internet haber sitesi vasfını da kazanmıştı.

Bugün ise bir başka ilki hayata geçirdi. www.ilerigazetesi.com.tr bünyesinde çalışan internet haber kadrosu çalışanı sayısını iki katına çıkaran İleri, bölgede Basın İlan Kurumu’nun ek gösterge şartlarını sağlayan ilk gazete oldu.

Sadece Yozgat’ta Değil, Bölgesel Ölçekte de Öncü

İleri Gazetesi sadece Yozgat’ta değil, Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürlüğü’ne bağlı Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerinde de ek gösterge şartlarını yerine getirerek, bu başarıyı gösteren ilk internet haber sitesi oldu.

Güçlenen Kadromuzla Yola Devam!

Kadrosunda on iletişim mezunu ile sadece Yozgat’ta değil, bölgede de takip edilen İleri Gazetesi ve www.ilerigazetesi.com.tr, İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz, Genel Koordinatör Mustafa Babayiğit, Genel Yayın Yönetmeni, İletişim Uzmanı Yasin Nazım Kayhan yönetiminde; Yozgat’ta en fazla çalışana sahip medya kuruluşu olarak yoluna devam ediyor.