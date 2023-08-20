Milli Eğitim Bakanlık ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol ile 54 ilde, 154 ilçede 154 yeni okul kazandırılacak.

İmzalanan protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yerköy ilçesinde yapımı devam eden 8 derslik anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerde İl Müdürü Yazıcı’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül eşlik etti.

Yazıcı, yeni eğitim ve öğretim döneminde hizmete açılacak olan 8 derslik anaokulun, geleceğin teminatı olan çocukların hizmetine sunulacağını söyledi.

Yeni eğitim binasında öğrencilerin modern bir eğitim yuvasına kavuşacağını belirten Yazıcı, “Bakanlığımız ve TOBB arasında yapılan protokol kapsamında Yerköy ilçemizde yapımı devam eden 8 derslikli anaokulumuzun inşaatında incelemelerde bulunduk. İnceleme esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hamza Ergül bizlere eşlik ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Okulumuzun inşaatının tamamlanması ile beraber ilçemizdeki okul öncesi çocuklarımızın daha modern bir eğitim ortamına kavuşacaklar. Yatırımın gerçekleşmesinde emek veren ve destek olan herkese teşekkür ederim. Yeni eğitim yuvamız ilçemize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi. Zekiye Doğan