Yapımı tamamlandığında ilçenin 2. büyük camisi konumunda olacak olan cami projesinin 3 bin 243 metrekareden oluştuğu bildirildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Belediyemizin cami projesini hazırlatarak teknik destek verdiği, Seyrantepe Cami ve Kur’an Kursu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği ile hayırseverlerimizin destekleriyle yapımına başlanan Seyrantepe Mahallesi Cami projesinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Yapımı tamamlandığında ilçemizin 2. büyük camisi konumunda olacak cami projesi bin 235 metrekare oturum alanı, revak ve kubbe altı alanlar hariç cami taban alanı 700 metrekare, alt kat kullanım alanı 550 metrekare, inşaat ve peyzaj alanı olarak toplam 3 bin 243 metrekareden oluşuyor. Mimarisi ile de örnek olacak cami hayırseverlerin destekleriyle hızlı yükselmeye devam ederken katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız; Ziraat Bankası hesap numaraları (Akdağmadeni Seyrantepe Mahallesi Cami ve Kur'an Kursu Derneği)

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İBAN numaralı hesaplara para yatırarak katkıda bulunabilirler” dedi.