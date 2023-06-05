Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ecz. Faruk İbiş; Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı merkezimiz Yozgat Merkez ve 13 ilçede halka açık meydanlarda düzenli olarak yaptığı organizasyonlarla kan bağışı almaya devam ettiğini söyledi.

Başkan İbiş yaptığı açıklamada; “Hastanelerimizin kan ihtiyaçlarını karşılamak için kan vermeye engel durumu olmayan erkekler 3 ayda bir, bayanlar ise 4 ayda bir kan bağışı yapmaktadırlar. Bu kapsamda Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda mobil kan aracımızda 3-23 Haziran 2023 tarihleri arasında, Saat: 10.00 – 18.00 ‘de kan bağışı organizasyonumuz başlamıştır. Ülkemizin kan ihtiyacı gönüllü kan bağışçılarımız tarafından temin edilebilmektedir. Unutmayalım ki, kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu vesile ile bağış yapabilecek durumda olan tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanındaki kan bağışı tırımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir