Program Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçesinde şehitlik ziyaretleri ile başladı.
Sarıkaya İlçesinde, 15 Temmuz 2016 günü Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerce Türk halkına ve demokrasisine düzenlenen hain darbe girişiminde Şehit olan vatandaşları mezarları başında anıldı.
Ziyarete Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Kamu Kurum ve Kuruluş müdürleri, şehit yakınları katıldı.
Tepedoğan Köyü Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Yıldız Gürsoy’un kabrine gerçekleşen ziyarette İlçe Müftüsü Zühtü Elveren tarafından Şehitler için dualar okundu.
BOĞAZLIYAN’DA DA KUTLANDI
Boğazlıyan ilçesinde 15 Temmuz 2023 Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kabir ve Şehit Ailesi ziyaretleri yapıldı.
Etkinliğe Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer, Daire Müdürleri, Şehit Yakınları, Gaziler ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.
Cuma namazı öncesinde Şehitlerin ruhu için tüm camilerde Mevlid-i Şerif okundu.
Akabinde Ovakent Beldesinde bulunan şehit Jandarma Er Süleyman Yorulmaz’ın ailesi evinde ziyaret edildi. Alpaslan Demir