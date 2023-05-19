Düzenlenen etkinlikte Atatürk büstüne çelenk sunulurken çeşitli programlar yapıldı. Programlarda gençler tarafından halk oyunları gösterisi, şiir okunması ve çeşitli gösteriler sergilendi.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulsamet Karaerkek, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Emre Yıldırım’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, şiirlerin ve türkülerin okunması, halayların çekilmesi ve güreş gösterilerinin sergilemesi ile devam etti.

Kaymakamımız Fatih Topuz gün anlam ve önemini hitaben yapmış olduğu konuşmada; “İstiklal mücadelemizin sembol günü olan 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşünen Atatürk, Cumhuriyetimizin muhafazası ve savunulması görevini birçok sözünde vurguladığı gibi her zaman inandığı ve en çok güvendiği Türk gençliğine vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; bizlere bu cennet vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve bütün Akdağmadenli vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın ise; “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin isimsiz kahramanlarını, kutsal vatanımız için canını, kanını veren tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, yarınlarımızın sahibi siz değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda dereceye giren sporculara, Kaymakam Fatih Topuz ve protokol üyeleri tarafından ödülleri taktim edildi.

ŞEFAATLİ

Şefaatli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesinde düzenlenen program ile kutlandı.

Programa Kaymakam Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Çaylı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı Müjdat Karaca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Çaylı verdi.

YENİFAKILI

Yenifakılı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Programa Kaymakam Mehmet Şirin Altay, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

SORGUN

Sorgun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda devam etti.

Sorgun Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildikten sonra okulların halk oyunu ekibi ve sporcular gösteri yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Törene, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde, düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin konulması başlayıp Kapalı Spor Salonunda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda,

Kaymakam Recep Aydın, “Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 104. yıldönümüdür. O gün Samsun’un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk’ün taşıdığı duygularla, sizleri selamlıyorum” dedi.

“19 Mayıs 1919 milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır” diyen Kaymakam Aydın, “19 Mayıs Milli onuru için direnenlerin, bağımsızlığa ve özgürlüğe sahip çıkanların, vatan sevgisini canından üstün tutanların, birlik ve bütünlük içinde tutsaklığa karşı koyanların yazdığı bir destandır” ifadelerini kullandı.

Ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler sergilenirken seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor aktivitelerinde başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verilerek, düzenlenen program sona erdi.

ÇEKEREK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıldönümü kapsamında, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlayan kutlama programı, daha sonra İlçe Stadında devam etti.

İlçe Stadında, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, folklor gösterisi, kule gösterisi ve çeşitli sportif gösteriler sergilendi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin dağıtılmasının ardından kutlamalar sona erdi.

KADIŞEHRİ

Kadışehri ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Program sonunda yapılan turnuvalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yunus Polat ve Belediye Başkanı İrfan Akın tarafından ödülleri takdim edildi.

SARAYKENT

Saraykent ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gençler tarafından coşkuyla kutlandı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan kutlama töreninde öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu bir şekilde kutlandı.

Gençlik Spor ilçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda gerçekleştirilen programa Kaymakam Samet Serin Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ramazan Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler, vatandaşlar ve gençler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kağan Sungur’un günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmasıyla devam etti.

Lise öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerde, günün anlam ve önemini anlatan şiirler ve 19 Mayıs ve bağımsızlığa doğru oratoryo gösterisi ile devam etti. Daha sonra Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu öğrencileri tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ataya cevabı ve öğrencinin gençlik adına konuşması yapıldı.

Daha sonra müzik dinletisi, kaşık oyunu ve tekvando gösterisi ile devam eden programda son olarak güzel bir oyunla sergilenen zeybek gösterisi salonda bulunan izleyenler tarafından büyük bir beğeni ile izlendikten sonra kutlama programı sona erdi.

AYDINCIK

Aydıncık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrenciler tarafından etkinlikler düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinliklere Kaymakam Vekili Mustafa Turan, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi. Yasin Nazım Kayhan / Alpaslan Demir