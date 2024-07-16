Yozgat ve ilçelerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8’inci yıl dönümü anıldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, 8’inci yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat ve ilçelerinde de coşkuyla gerçekleştirildi.

AKDAĞMADENİ

Hain darbe girişiminin 8’inci yıl dönümü münasebetiyle tüm yurtta olduğu gibi Akdağmadeni ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediye Meydanı’ndan başlayan anma programı yürüyüşü Kültür Merkezi Meydanı etkinlik alanında şehitler için düzenlenen programla devam etti. Programa Kaymakam Furkan Nezir, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Abdulsamet Karaerkek, şehit aileleri, gaziler, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programı Kur’an ı Kerim tilaveti, ilçe müftüsü tarafından şehitler için yapılan dua, protokol konuşmalarıyla sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, millete sesleniş konuşması da dev ekrandan takip edildi.

Günün anlam ve önemine uygun olarak Kültür Turizm Bakanlığı Mahalli Sanatçı Siyami Taştan tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. 15 Temmuz destanını anlatan sinevizyon gösterimi sonrasında belediye nöbete katılan vatandaşlara ikramlarda bulundu.

AYDINCIK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aydıncık ilçesinde çeşitli etkinler gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Meydanı’nda son buldu. Program 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan dualar ile devam etti. Etkinliğe Kaymakam Alperen Yıldırım, Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Baydiğin Belediye Başkanı İmdat Ceylan, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yıldırım, “Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Tekçam ise “Bugün, Milli Eğitim Müdürlüğü binasından başlayarak 15 Temmuz Meydanı'na yürüdük ve milletimizin iradesine sahip çıktığı, demokrasiyi koruduğu o destansı gecenin yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize olan sonsuz şükranlarımızı bir kez daha ifade ettik. Bugün burada, demokrasimize ve bağımsızlığımıza olan inancımızı, birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde gösterdik. Vatan sevgisiyle dolu yüreklerimizle bir araya geldik, geleceğe umutla baktık. Bu millet, hiçbir zaman esaret kabul etmeyecek, her daim bağımsızlığına sahip çıkacaktır. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, nice huzurlu ve güçlü yarınlara” şeklinde konuştu.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Kaymakamlık Binası önünde başlayan Türk bayrakları ile yürüyüşle başladı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Kur’an’ı Kerim Tilaveti ve dualar okundu.

Etkinliğe Kaymakam Ali Serttaş, Belediye başkanı Gökhan Coşar, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KADIŞEHRİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü anma etkinlikleri Kadışehri ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Programa Kaymakam Tahir Ardal, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı üzerindeki yürüyüşün ardından, saygı duruşu, İstiklal Marş’ının okunması, Kuran- Kerim tilaveti, sinevizyon gösterisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları ile devam etti.

SORGUN

Sorgun ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakamımız İhsan Emre Aydın yapmış olduğu konuşmada “15 Temmuz; vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği, bir destanın yıldönümüdür. Demokrasi adına vatan ve bağımsızlık aşkıyla, tarihe altın harflerle nakşedilen bu mücadelenin anma günü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü milletçe, birlik ve berberlik içerisinde kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz Destanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Hiç bir zaman halkın üzerinde bir güç tanımadım.’ sözlerindeki gibi milletimizin zor zamanlarda kenetlenerek, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin teminatı olacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olmalarının şanlı adıdır. Bu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizin bizlere bıraktıkları en büyük miras ise, bu cennet topraklardır. Bizler de bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, içerden ve dışardan İstiklalimize kastedenlere fırsat vermemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” dedi.

SARAYKENT

Saraykent ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8’inci yıl dönümünde düzenlediği etkinlikte her yaştan ilçe sakini bir araya geldi.

İlçe Meydanı’nı dolduran Türk bayraklı vatandaşlar hem şehitleri andı hem de demokrasi zaferini coşkuyla kutladı.

Saraykent Belediyesi de 15 Temmuz’u unutturmamak ve yeni nesillere aktarmak için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler kapsamında Demokrasi ve Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Her yaştan ilçe sakini ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte yürüdü.

Kaymakam Osman Kurt, Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ve bazı siyasi partilerin ilçe başkanlarının da katıldığı özel program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, “Bu özel günde Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha yaşatıyor, demokrasimize sahip çıktığımızı bir kez daha hatırlıyoruz. Milletimizin, darbecilere karşı gösterdiği kararlılık ve direniş ile yazılan destanı unutmadık. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duyuyoruz. Demokrasimize ve milli birliğimize her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha yineliyoruz” dedi.