Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesini ziyaret etti.

Ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’a Şube Müdürü Sebahattin Çakmak eşlik etti.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi için okulda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Müdür Cüneyt Yoldaş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yetkililerle devam eden çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunan Yoldaş, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi öğrenciler için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürümüz Sebahattin Çakmak'la birlikte Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisemizi gezerek okulumuzda devam eden eğitim ve öğretime hazırlık çalışmalarını incelediler” denildi.