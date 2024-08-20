Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Gümüşsu İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Gümüşsu İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, burada devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tadilat ve tamirat çalışmalarını yerinde inceleyen Müdür Nuri Aksoy, çalışanlara yardım ederek öğrenciler için duvarları boyadı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aksoy, “Ne güzel söylemiş saz ve söz ustası Muharrem Ertaş: ‘Aşkınan çalışan yorulmaz.’ Gümüşsu İlk ve Ortaokulumuza bugün bir fırça da biz vurup rengine güzellik katmaya, aşk ile çalışmaya, aşk ile hizmet etmeye ve zaman kavramı olmadan öğrencilerimiz tatil yaparken yuvalarını güzelleştirmeye devam ediyoruz. Her şey sizler için sevgili öğrencilerim” dedi.