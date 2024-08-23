Kadışehri İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, iller arası yer değişikliğiyle başka illere tayini çıkan öğretmenleri makamında misafir etti.

İller arası tayin ile başka illere tayini çıkan öğretmenleri makamında ağırlayan İlçe Müdürü Aksoy, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

İlçede görev yaptıkları süre içerisinde sunmuş oldukları katkılardan dolayı öğretmenlere teşekkür eden Aksoy, “İller arası yer değişikliğiyle başka illere tayini çıkan öğretmenlerimizi birer birer uğurluyoruz. İlçemizin evlatlarına her bir öğretmenimizin sunmuş olduğu katkıları unutmamız mümkün değil. Bizleri ziyaret eden öğretmenlerimize, bizlere ve öğrencilerimize iz bırakan kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Veda ziyaretleri hüzün ve mutluluğu aynı anda yaşamamıza sebep olmuştur. Öğrencilerimize yaptıklarınız için teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun değerli öğretmenlerim” ifadelerini kullandı.