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Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçede 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yeni görevlendirilen okul müdürlerine, müdür başyardımcılarına, müdür yardımcılarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Müdür Aksoy, ziyarette okul müdürlerine, müdür başyardımcılarına, müdür yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek; “Geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz, onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimiz ve okullarımız zaman mefhumu gözetmeden çalışacak tüm idarecilerimize emanet. Okullarımıza ve eğitim kurumlarımıza; müdür olarak görevlendirilen Ferhat İpek’e, müdür başyardımcısı olarak görevlendirilen Ali Çeliksu’ya, pansiyon müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Sema Gökmen’e, müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Erdoğan Bayar’a, müdür olarak görevlendirilen İsmail Karataş’a, müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Ertuğrul Cengiz’e, müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Ramazan Sarıkaya’ya, müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Kutay Abdurrahman Diken’e, müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Esma Öztatar’a, müdür yardımcısı olarak görevlendirilen İbrahim Olukaya’ya, müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Ali Kurt’a, müdür olarak görevlendirilen Hüseyin Tekin’e ve müdür olarak görevlendirilen Ahmet Kılıç’a hayırlı olsun diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.