Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erol, Mehmet Akif Ersoy Anaokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette okulun fiziki durumu, sınıf ortamları, materyal kullanımı ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine yönelik çalışmalar yerinde değerlendirildi. Müdür Erol, öğrencilerin daha verimli bir eğitim süreci yaşamaları için fiziki imkanların sürekli iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Anaokulunda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Erol, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerileri dinledi. Öğretmenlerin fedakârca çalışmalarını takdir ettiğini belirten Erol, “Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın gelecekteki başarılarının temelini oluşturuyor. Bizler de her zaman öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında okulda bulunan velilerle de kısa bir sohbet gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol, eğitime verdikleri destekten dolayı velilere teşekkür ederek, çocukların gelişim sürecinde okul-aile iş birliğinin önemine değindi.