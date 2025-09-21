İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy 12’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerini ziyaret ederek sınav öncesi heyecanlarını paylaştı.

İlçe Müdürü Aksoy, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin 12. sınıf öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Şehit Adem Canpolat Ortaokulu’nun 8. sınıf öğrencileri ise Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrencileri ziyaret ederek moral ve destek mesajı verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ziyarette yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bugün Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerimizle YKS, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerimizle ise LGS heyecanını paylaştık. Onların azmini, gayretini ve gözlerindeki umut ışığını görmek bizlere de moral oldu. Her adımlarında yanlarında olduğumuzu hissettirdik, dualarımız ve desteğimizle başarılarının daim olmasını diliyoruz. Unutmayın; hayallerinize giden yol azim ve çalışmaktan geçiyor. Siz buna hazırsınız. Yolunuz açık olsun gençler.”