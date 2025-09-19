İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı Muzaffer Yaşar ve 13 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından gezi programı yapıldı.

Heyet, ilk olarak Şato Mesire Alanı ve Rafting Parkurunu ziyaret ederek ilçenin doğal güzelliklerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce de programa katılarak heyete ilçenin simgesi niteliğindeki hediyeleri takdim etti.

Katılımcılar, rafting parkurunda adrenalin dolu anlar yaşarken, programın bilgilendirici ve eğlenceli yönleriyle ilçenin tanıtımına katkı sağladığı belirtildi.

Gezi kapsamında yöneticiler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de Çekerek’in kültürel değerlerini yakından görme fırsatı buldu.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan