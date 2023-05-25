Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri için ilçe ziyaretlerinde bulunan İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, vatandaşla bir araya gelerek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istiyor.

Milletvekilliği seçimlerinden sonra vatandaşla bir araya gelip hatırlarını soran Milletvekili Kayalar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de destek istedi.

Kayalar ziyaretler kapsamında, Uzunlu, Çandır, Çayıralan, Sarıkaya, Boğazlıyan, Yenifakılı, Yerköy ve Şefaatli ilçelerini ve ilçe teşkilatlarını gezdiğini söyledi.

Ziyaretleri sonrasında konuşan Kayalar, “Sizlerin desteği ve güveni sayesinde, Yozgat'ın ve ülkemizin geleceğine dair hedeflerimize ulaşmak için daha da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Melike Aslı Arslan