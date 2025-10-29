İlçe Emniyet Müdürü H.T., eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce atanan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan H.T., geçtiğimiz hafta evinde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu H.T.’nin eşine fiziksel şiddet uyguladığı öğrenildi.
Bolu’nun Mudurnu ilçesine yaşanan olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşi, şikayetçi olmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü H.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgulamasının tamamlanmasının ardından H.T., adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklanan H.T., cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.