Ayşe Özdolay, 1950 doğumlu olup, Dr. Talip Özdolay’ın kızı olarak Mersin’de dünyaya gelmiştir.

Uzun yıllar öğretmenlik yaptığı bilinen Özdolay, 1981’de İlber Ortaylı ile evlenmiş ve bu evlilikten Tuna adında bir kızları olmuştur.

1999 yılında boşanan çiftin ardından Ayşe Özdolay, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etmiştir.

Ayşe Özdolay, 2014 yılında bir torun sahibi olmuş ve günümüzde İstanbul’da yaşamaktadır.

Tunu Ortaylı kimdir?

İlber Ortaylı’nın Ayşe Özdolay ile evliliğinden Tuna Ortaylı adında bir kızı vardır.

Tuna Ortaylı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuştur ve günümüzde proje koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Tuna Ortaylı, Sertaç Kazıcı ile evli olup, çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Ortaylı’nın Sağlık Durumu

Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp kiriz geçirdiği iddia edilmişti. Kızı Tuna Ortaylı sosyal medya hesabından kalp krizi iddialarını yalanladı. Tuana Ortaylı şu ifadeleri kullandı;

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu.

Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."

İlber Ortaylı da hesabından, "Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim."