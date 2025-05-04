Türkiye’nin önemli yazar ve düşünürlerini bir araya getirecek olan etkinlikte, Prof. Dr. İlber Ortaylı da yer alacak. Ünlü tarihçi, yayınladığı özel videoyla kitapseverleri etkinliğe davet etti.

“Sorgun Belediyesi 4. Kitap Fuarı’nda 10 Mayıs Cumartesi Saat 16.00’da Şakir Efendi Şehir Meydanı’na tüm kitapsever dostları bekliyorum” sözleriyle fuara katılım çağrısı yapan Ortaylı, organizasyona ayrı bir değer kattı.

ETKİNLİKTE HER GÜN FARKLI BİR İSİM SAHNE ALACAK

“Sorgun Okusun Diye… Sevdamız Kitap, Sevdamız Sorgun” sloganıyla yola çıkan organizasyon, edebiyat ve kültür dünyasının sevilen isimlerini Sorgun halkıyla buluşturacak. Etkinlik boyunca; Gri Koç, Çiğdem Çelebi, Mete Yarar, Serdar Kılıç, Sıtkı Aslanhan, Hatice Kübra Tongar, Zekeriya Efiloğlu gibi pek çok yazar, akademisyen ve televizyon kişiliği imza günleri ve söyleşiler gerçekleştirecek.

KİTAP FUARI SABAH 09.00’DA AÇILACAK, AKŞAM 20.00’YE KADAR SÜRECEK

Kitap Günleri, her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Sabah saat 09.00’da kapılarını açacak olan fuar alanı, akşam saat 20.00’ye kadar edebiyatseverleri ağırlayacak. Özellikle çocuklara yönelik masal saatleri, Minyonlar ve Dostları gösterileri gibi etkinlikler, küçük ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

SORGUN, KÜLTÜR VE EDEBİYATIN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLUYOR

Etkinliğe ev sahipliği yapan Sorgun Belediyesi, şehri kültürel bir merkez haline getirme hedefiyle bu organizasyonu geleneksel hale getirmiş durumda. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin destekleriyle düzenlenen Kitap Günleri, şehirde kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve vatandaşları edebiyatla buluşturmayı amaçlıyor.