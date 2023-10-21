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Katıldığı bir YouTube programında, Ortaylı, "Mutlaka almalısınız" diyerek bir yatırım fırsatı hakkında konuştu. Bu tavsiye altın veya döviz gibi geleneksel yatırım araçlarından ziyade zeytinlik alanlarına yönelikti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, zeytin ve zeytinlik alanlarının büyük bir önem taşıdığını vurguluyor. "Yatırım olarak da vatanın coğrafyasını kurtarmak adına da zeytin almalısınız. 10 dönümle 20 dönümle zengin olmazsınız ama zeytin ortaya çıkar, hediyeliğin ortaya çıkar ve sadaka verirsiniz; yani zeytinyağı artık önemli bir sadaka aracı oldu. Zeytine, ziraata herkesin bir şekilde katılması lazım" şeklinde ifadeler kullandı.

Zeytinlik alanlarına yatırım yapmanın, sadece maddi bir getiri sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ülkenin coğrafi zenginliklerine ve tarım sektörüne katkıda bulunmanın anlamlı bir yatırım olduğunu belirten İlber Ortaylı, gençlerin bu yönde düşünmelerini tavsiye etti. Zeytinlik alanlarının ekonomik ve çevresel açıdan büyük bir değere sahip olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu konuda farkındalık geliştirmelerini önerdi. (Haber Merkezi)