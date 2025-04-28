Türkiye’nin kültürel hafızası ve önemli tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 4. Kitap Fuarı kapsamında Yozgat’ın Sorgun ilçesine ziyarette bulunacak.

10 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik, Şakir Efendi Meydanı’nda düzenlenecek.

Prof. Dr. Ortaylı, bu özel etkinlikte kitapseverlerle bir araya gelerek bilgi ve birikimlerini paylaşacak.

Vatandaşlar, ünlü tarihçiyi yakından tanıma fırsatı bulacak ve kendisinden tarihsel konular üzerine derinlemesine bilgiler alabilecek.