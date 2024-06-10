Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, yıllar sonra unutamadığı gizli aşkını ilk kez açıkladı. Detaylar haberimizde:

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, yeni kitabı "Gel Dünyayı Keşfedelim-Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri" için verdiği röportajda, yıllardır sakladığı büyük bir sırrını ilk kez paylaştı.

Ortaylı'ya 50 yıllık gezgin hayatında büyük bir aşk yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda, Stuttgart'ta tanıştığı Doris Stober isimli kadınla uzun yıllar süren özel bir ilişki yaşadığını açıkladı. Ortaylı, Doris'in hayatında özel bir yere sahip olduğunu ve onun şu anda Amerika'da ailesiyle yaşadığını belirtti.

Doris Stober'in diğer Almanlardan farklı olduğunu ve çok hassas bir insan olduğunu vurgulayan Ortaylı, aralarındaki ilişkinin belli bir dönem boyunca kesintiye uğradığını ancak daha sonra kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade etti.

Ayrıca, Doris'in aklında kalan tek kişi olduğunu ve eski aşklarını dost olarak gördüğünü, birkaçı hariç hepsiyle görüşmeye devam ettiğini de ekledi.