Genç yaşına rağmen dikkat çeken oyunculuğu ve ekran enerjisiyle öne çıkan İlayda Sumak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve daha önce hangi yapımlarda rol aldı?

Kadıköy Boğası Filminde Rabia Kimdir? Gerçek Adı Ne?

Kadıköy Boğası filmi, sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran’ın hayat hikayesini anlatan, mizah ve dramın iç içe geçtiği bir yapım olarak vizyona hazırlanıyor. Filmde Mustafa’nın nişanlısı Rabia karakteri, olay örgüsünde oldukça merkezi bir yer tutuyor. Bu karakteri ise genç oyuncu İlayda Sumak canlandırıyor. Duygusal, sempatik ve yer yer sert bir mizaca sahip olan Rabia, filmde seyircinin en çok bağ kuracağı karakterlerden biri olarak görülüyor.

İlayda Sumak Kimdir, Kaç Yaşında Ve Aslen Nereli?

İlayda Sumak, 2000 yılında İstanbul’da doğdu. 2025 yılı itibariyle 25 yaşında olan oyuncu, aslen İstanbulludur. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren İlayda Sumak, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duymuş ve bu alanda kendini geliştirmeyi hedeflemiştir. Sahne sanatlarına duyduğu ilgi sayesinde lise yıllarında tiyatro ile tanışmış, ardından da profesyonel oyunculuk eğitimi alarak sektöre adım atmıştır.

İlayda Sumak’ın Boyu Kaç? Fiziksel Özellikleri Neler?

Kamera önü performansıyla dikkat çeken İlayda Sumak’ın boyu 1.67 cm olarak bilinmektedir. Zarif fiziği ve ekrana yakışan duruşuyla, projelerde estetik görüntü arayan yapımcıların tercih ettiği isimlerden biri haline gelmiştir. Doğal görünümü ve sade tarzıyla da sosyal medyada beğeni toplamaktadır. Özellikle Kadıköy Boğası filmindeki Rabia karakteriyle, bu fiziksel özelliklerini oyunculuk başarısıyla birleştirerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

İlayda Sumak Hangi Dizi Ve Filmlerde Oynadı?

İlayda Sumak, kariyerinde birçok projede yer almıştır ancak çıkışını 2024 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Rüzgarlı Tepe dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu dizide Merve Aslanlı karakterini canlandıran Sumak, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha önce reklam filmlerinde ve kısa metraj projelerde de yer alan oyuncu, Kadıköy Boğası filmiyle sinemaya adım atmaktadır. Film, genç oyuncunun uzun metrajlı ilk sinema deneyimi olma özelliğini taşımaktadır.

Kadıköy Boğası Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Komedi ve dram ögelerini harmanlayan Kadıköy Boğası filmi, 22 Ağustos 2025 tarihinde vizyona girecek. Filmde Rabia karakteri, ana karakter Mustafa’nın hayatındaki en önemli figürlerden biri olarak kurgulanmış durumda. Seyirci, Mustafa’nın çıkış hikayesine eşlik ederken, Rabia’nın sadakati, tepkileri ve ilişkideki rolü de sahnelerde belirleyici olacak. İlayda Sumak, bu karaktere getirdiği duygusal yoğunluk ve gerçekçilikle dikkat çekiyor.

İlayda Sumak Hangi Ajansa Bağlı?

İlayda Sumak, Feridun Fikret Küperoğlu menajerlik ajansına bağlı olarak oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Ajansı sayesinde sektördeki pek çok projede yer alma şansı bulan genç oyuncu, kariyerinde emin adımlarla ilerlemektedir. Hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde yer almak isteyen Sumak, şimdiden birçok yapımcı ve yönetmenin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Haberin Burada’nın haberine göre, İlayda Sumak, önümüzdeki dönemde dijital platformlar için hazırlanan yeni bir dizi projesiyle de görüşme halindedir.

İlayda Sumak’ın Hedefleri Neler?

Genç yaşına rağmen pek çok deneyime sahip olan İlayda Sumak, oyunculuk kariyerine hem televizyon hem de sinema alanında devam etmeyi hedefliyor. Aldığı eğitimle birlikte kendisini sürekli geliştiren oyuncu, ilerleyen dönemde daha büyük projelerde başrol oynamak istiyor. Dijital platformlara özel yapımların da radarında olan Sumak, sektörde kalıcı bir yer edinmeyi amaçlıyor.