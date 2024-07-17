İlayda Alişan, Türkiye'nin sevilen genç oyuncularından biridir. 26 Şubat 1996 tarihinde doğan Alişan, şu anda 28 yaşındadır ve balık burcudur. İstanbul Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde moda tasarımı okuyan Alişan, kariyerine reklam filmleriyle başladı.

2011 yılında "Bir Çocuk Sevdim" dizisiyle televizyon dünyasına adım atan İlayda Alişan, sonrasında "Bana Sevmeyi Anlat", "Çukur" ve "Kırmızı Oda" gibi önemli yapımlarda rol aldı. Şu anda ATV ekranlarında yayınlanan "Ateş Kuşları" dizisinde Lara Eyüboğlu karakterine hayat vermektedir.

Sosyal medyada da aktif olan İlayda Alişan, Instagram hesabında @ilaydalisan kullanıcı adıyla takipçileriyle paylaşımlarını sürdürmektedir.

İlayda Alişan'ın kökenleri ise annesi Erzincanlı, babası ise Trabzonlu olup İstanbul'da doğup büyüdü. Ailesiyle ilgili olarak da, babası gazeteci Remzi Alişan ve annesini küçük yaşta kaybetmiş olduğunu belirtti.

Özel hayatında ise Oğulcan Engin ile ilişki yaşayan İlayda Alişan, sosyal medyada birlikte olduklarını sıkça paylaşmaktadır. Oğulcan Engin, eski bir futbolcudur ve Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğludur.

İlayda Alişan'ın televizyon kariyeri, "Bir Çocuk Sevdim" ile başlamış olup "Çukur", "Kırmızı Oda" gibi önemli yapımlarda devam etmektedir. Ayrıca dijital platformlarda da yer alan Alişan, Netflix yapımı "Hakan Muhafız" ve "İyi Adamın 10 Günü / Kötü Adamın 10 Günü" gibi projelerde de yer aldı.