Milli Emlak Şefliği

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte Akdağmadeni Hükümet Konağı 1. katında bulunan Malmüdürü odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerin, ikametgah ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini ve Türkiye’de adres beyanını, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,

b) Taşınmazın satışına ait geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

c) Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir..

3- 4706 sayılı Kanun gereğince; Taşınmazların satış ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4 ‘ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödeme yapılabilecektir.

4-Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Akdağmadeni Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde% 20 indirim yapılacaktır.

9- İhale bedeli üzerinden ayrıca %1 Döner Sermaye Ücreti tahsil edilecektir.

İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/ ve www.yozgat.csb.gov.tr internet adreslerinden de görülebilir.

TEL: (354) 314 13 92

SATIŞA YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

İli: Yozgat İlçesi: Akdağmadeni

Sıra

No Mah./Belde / Köy Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü

(m²) Hazine

Hissesi İmar Durumu Fiili

Durumu Tahmini Bedeli

(TL) Geçici

Teminatı

(TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Bahçecik Köyü Çameteği 109 58 Tarla 12.156,75m² Tam İmarsız İşgalli 1.050.000,00TL 315.000,00TL 28.08.2024 10:30 2 Bahçecik Köyü Kabaarmut 111 40 Tarla 1.918,80m² Tam İmarsız İşgalli 192.000,00TL 57.600,00TL 28.08.2024 10:40 3 Bahçecik Köyü Kabaarmut 111 135 Tarla 6.317,68m² Tam İmarsız İşgalli 347.500,00TL 104.250,00TL 28.08.2024 10:50 4 Bahçecik Köyü Kabaarmut 111 197 Tarla 18.588,48m² Tam İmarsız İşgalli 1.115.000,00TL 334.500,00TL 28.08.2024 11:00 5 Bahçecik Köyü Kabaarmut 111 284 Tarla 1.598,71m² Tam İmarsız İşgalli 80.000,00TL 24.000,00TL 28.08.2024 11:10 6 Bahçecik Köyü Düşükkavak 111 236 Tarla 1.095,08m² Tam İmarsız İşgalli 61.000,00TL 18.300,00TL 28.08.2024 11:20 7 Bahçecik Köyü Düşükkavak 111 241 Tarla 2.307,49m² Tam İmarsız İşgalli 127.000,00TL 38.100,00TL 28.08.2024 11:30 8 Bahçecik Köyü Terekbaşı 120 113 Tarla 3.744,79m² Tam İmarsız İşgalli 225.000,00TL 67.500,00TL 28.08.2024 11:40 9 Kayabaşı Köyü Düz Pelit 103 90 Tarla 12.000,00m² Tam İmarsız İşgalli 720.000,00TL 216.000,00TL 28.08.2024 11:50 10 Özer Köyü Alaca 107 90 Tarla 7.781,83m² Tam İmarsız İşgalli 331.000,00TL 99.300,00TL 28.08.2024 12:00 11 Özer Köyü Alaca 116 52 Tarla 20.568,13m² Tam İmarsız İşgalli 1.450.000,00TL 435.000,00TL 28.08.2024 12:10 12 Sekikaşı Köyü Mercimekli 106 19 Tarla 18.562,53m² Tam İmarsız İşgalli 930.000,00TL 279.000,00TL 28.08.2024 12:20 13 Sekikaşı Köyü Orta Yazı 107 60 Tarla 13.791,18m² Tam İmarsız İşgalli 760.000,00TL 228.000,00TL 28.08.2024 13:40 14 Sekikaşı Köyü Büyük Ören 108 1 Tarla 4.914,70m² Tam İmarsız İşgalli 222.000,00TL 66.600,00TL 28.08.2024 13:50 15 Sekikaşı Köyü Büyük Ören 108 24 Tarla 19.604,66m² Tam İmarsız İşgalli 1.200.000,00TL 360.000,00TL 28.08.2024 14:00 16 Sekikaşı Köyü Büyük Ören 108 30 Tarla 9.571,21m² Tam İmarsız İşgalli 480.000,00TL 144.000,00TL 28.08.2024 14:10 17 Sekikaşı Köyü Alıçlı 109 62 Tarla 15.412,14m² Tam İmarsız İşgalli 850.000,00TL 255.000,00TL 28.08.2024 14:20 18 Tarhana Köyü Sarıkaya 105 6 Tarla 4.077,56m² Tam İmarsız Boş 327.000,00TL 98.100,00TL 28.08.2024 14:30 19 Tarhana Köyü Sarıkaya 105 7 Ham Toprak 1.737,50m² Tam İmarsız Boş 140.000,00TL 42.000,00TL 28.08.2024 14:40 20 Uzakçay Köyü Ahmet Tarlası 110 64 Ham Toprak 5.800,00m² Tam İmarsız İşgalli 900.000,00TL 270.000,00TL 28.08.2024 14:50 21 Höyüklüalanı Köyü Kumlubel 115 59 Tarla 9.250,47m² Tam İmasız Boş 371.000,00TL 111.300,00TL 28.08.2024 15:00 22 Oluközü Beldesi Köyiçi 204 2 Arsa 365,29m² Tam İmarlı İşgalli 443.000,00YL 132.900,00TL 28.08.2024 15:10 23 Oluközü Beldesi Köyiçi 204 3 Arsa 380,57m² Tam İmarlı İşgalli 460.000,00TL 138.000,00TL 28.08.2024 15:25

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