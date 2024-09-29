İLAN

ŞEFAATLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Belediyemiz Çeşitli Birimlerinde olup kullanılmayan aşağıda, modeli, plakası, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli, ihale tarih ve saati yazılı araçların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi suretiyle (Açık Artırma suretiyle) satışı yapılacaktır.

2. İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Şefaatli Belediye Başkanlığı Binası Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 200,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir. Birden fazla araç ihalesine katılması halinde; her bir araç için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

4.1. Kanuni ikametgahı olması,

4.2. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

4.3. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

4.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

4.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

4.9- İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resmi harç, alım satım giderleri, ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.

5. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6. Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir

7. İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

SIRA NO MODEL PLAKA CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 1999 66 PA 030 Dodge – Desoto PD-950 AS TS 75.000,00 TL 2.250,00 TL 09.10.2024 10.00 2 1996 66 PD 038 Dodge – Fargo AS 950 PD 74.000,00 TL 2.220,00 TL 09.10.2024 10.10 3 1998 66 PA 253 Ford – Transit 100V 34.000,00 TL 1.020,00 TL 09.10.2024 10.20 4 1984 66 PD 039 Mercedes – Atego 1215 95.000,00 TL 2.850,00 TL 09.10.2024 10.30 5 2001 66 PC 894 Citroen Jumper 2.8 105.000,00 TL 3.150,00 TL 09.10.2024 10.40 6 1984 66 DK 858 Steyr – 768 190.000,00 TL 5.700,00 TL 09.10.2024 10.50 7 1976 66 AY 239 Steyr – 768 186.000,00 TL 5.580,00 TL 09.10.2024 11.00 8 1991 66 PA 021 Massey Ferguson – MF 285 243.000,00 TL 7.290,00 TL 09.10.2024 11.10 9 2007 66 ACF 291 Tümosan – 75/80 N Kabinli 338.000,00 TL 10.140,00 TL 09.10.2024 11.20