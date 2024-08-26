Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılan aşağıda özellikleri yazılı olan 1 adet aracın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 10.09.2024 tarihinde saat 10.00’de Belediye Başkan Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN :

a-İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)

b-İkametgah İlmuhaberi.

c-Dosya (şartname ) bedeli 250,00 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.

d-Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.

e-Geçici teminat yatırıldığına dair belge.

f-Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

g- Nüfus cüzdanı fotokopisi

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.

ARAÇ SATIŞ MUHAMMEN BEDELLERİ SIRA ARAÇLARIN MARKASI TOPLAM MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 1 2012 MODEL MONDEO 439.000,00 TL. 13.500,00 TL.

Osman GÖZAN

Belediye Başkan