1) Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.ve 46. Maddelerine istinaden satılacaktır.

2) Satışa konulan parseller

Sıra No Taşınmazın mahallesi Ada Parsel Cinsi Hisse oranı Toplam

m2 Alanı Muhammen

bedel %3 teminat tutarı 1 Çötelli 246 3 Arsa tam 227,75 91.100,00 2.733,00 2 Çötelli 246 4 Arsa tam 813,17 325.268,00 9.760,00 3 Çötelli 211 28 Arsa tam 857,34 342.936,00 10.290,00

1) Satış ihalesine katılacak olanlar ihale dosyasını belediyemiz tahsilat işleri biriminden 1.500,00 tl bedelle satın alabilirler ve fen işleri biriminden ücretsiz görebilirler.

2) İhaleye katılmak için dosya alınması zorunludur. Hazırlanan İhale dosyaları ihale saatinden önce fen işleri birimine teslim edeceklerdir.

3) Satış ihalesi 06.09.2024 tarihinde cuma günü saat 14:30 da belediye encümen toplantı salonunda encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4) İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri her ihale için ayrı ayrı idareye sunmaları gerekmektedir.

5) İhaleye katılmak için dilekçe

A – İhaleye katılmak için dilekçe

B – Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi

C - Onaylı ikametgâh ilmühaberi

D – Şirketler için imza sirküleri, Yetki Belgeleri

E – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

F – Vekâleten katılacaklardan noter tasdikli vekâletname

G– Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

H- Adli Sicil Kaydı (Varsa her Ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet Alınabilir.)

I- İhaleye iştirak eden tarafların belediyemizden borcu yoktur yazısı.

6 – Posta yoluyla gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler ihalesine katılmak istedikleri tüm arsalar için geçici teminat yatırabilir.

8 - İstekliler belirtilen gün ve saatte Belediye Encümen Toplantı Odasında hazır bulunacaklardır.

9- Komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest’tir.

10- İsteklilere ilanen duyurulur.Yetkilidir