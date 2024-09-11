1-Cumhuriyet (Cerekçi) Mahallesi 101 ada 11 ve 12 parselde kayıtlı Hal dükkânları ve Cumhuriyet (Cerekçi) Mahallesi 628 ada 1 parseldeki İbrahim Hazer parkı çay ocağı 23.09.2024 Tarihinde Saat 14:00’ den itibaren 10 ar dakika ara ile Belediye Encümen odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.

2-Kiralanacak olan 101/11 nolu hal dükkânı

Aylık kira bedeli: 600,00 TL

Geçici teminatı: 300,00 TL

Kiralanacak olan 101/12 nolu hal dükkânı

Aylık kira bedeli: 600,00 TL

Geçici teminatı: 300,00 TL

Kiralanacak olan İbrahim Hazer parkı çay ocağı

Aylık kira bedeli: 1.500,00 TL

Geçici teminatı: 500,00 TL

3-Teminatların ihaleden önce Belediyemize yatırılması gerekmektedir.

4-İhaleye girecek olan isteklilerin, Belediye Birimlerinden borcu yoktur belgesi alacaklardır.

5-Her türlü vergi, resim harç ve diğer resmi giderler alıcılara aittir.

6-Diğer hususlar şartnamede belirtilmiş olup, Belediyemizden temin edilebilir.

7-Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-Anlaşmazlık çözümünde Çayıralan mahkemeleri yetkilidir. 05.09.2024



Ahmet KAYGISIZ

Belediye Başkanı