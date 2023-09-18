Sorgun Belediye Başkanlığından:

1. İdarenin:

a) Adı: Sorgun Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Sorgun Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet meydanı No:1 Sorgun/Yozgat Telefon no:03544151236 Faks Numarası: 03544153425

2. İhalenin Konusu, Mülkiyeti Sorgun Belediyesine ait Agahefendi Mahallesi 17 Ada 24 parsel sayılı taşınmaz üzerine 20 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli İle 2100 kW Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu işletilmesi (idari şartname ekinde yer alan uygulama projesi ve teknik şartnameye uygun olarak) 2886 Sayılı Kanun’un 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ihalesi 20 yıl süre ile işletilmesini, bu sürenin sonunda teknik şartnamesindeki şartlara haiz, kullanabilir bir şekilde Belediyemize devredilmesi işidir. Söz konusu GES ihalesine ait 20 yıl süreli Gelir paylaşım oranları; Üretilen elektriğin 20 yıl süresince, aylık gelirin % 88’i yüklenici adına %12’si İdare adına gelir paylaşımı oranı üzerinden İdare lehine artırma yapılarak ihaleye çıkarılmıştır. İsteklilerin artırım oranları %1 den az olmamak koşulu ile ihale edilecektir. Teklif edilen bedele Kdv Dahildir.

GES Yapım işinin proje bedeline ait Muhammen bedel: 54.961.694,24 –TL’dir. %3 Geçici teminatı 1.650.000,00-TL dir. Bu projeye ait işçilik, malzeme vb. diğer giderlerin tamamı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3. İhale 26/09/2023 Salı günü saat 14:00’da Sorgun Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler:

a) Kanuni ikametgâh belgesi.( her ortak için ayrı ayrı verilecektir.)

b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı .( her ortak için ayrı ayrı verilecektir.)

c)Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

d- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e- Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

f- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (d)ve (e) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

g) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi;

1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

3- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

h) Geçici Teminat belgesi

i) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

j) Teklif mektubu

k) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

l) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

m) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname

n) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun beyannamesi,

o) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (h), (k) ve (l) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Sorgun Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır. Zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu başkanlığına teslim edilecektir.

5. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, ulaşım, sigorta ,nakliye, sözleşme, ve ihale dokümanında belirtilen her türlü giderler yükleniciye aittir.

6. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

8. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 1.000,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

9. İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmemekte serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Mustafa Erkut EKİNCİ

Belediye Başkanı