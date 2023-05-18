Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Bahçelievler Mahallesi Belediye Terminal içerisinde bulunan 5/104 nolu işyeri,Mükremin Mahallesi Hayvan Pazarı içerisinde bulunan işyeri ( Lokanta) ile Karşıyaka Mahallesi Üç tepeler Sosyal tesisler(Kafeterya-Lokanta ve kullanım alanlarının kiralanması işi 2886 sayılı DİK nunun 45.Maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacaktır.

1-) KİRALAMAYA KONU TAŞINMAZIN ; Adresi,Muhammen bedeli,Geçici Teminatı,İhale tarihi ve saati.

Nevi Adresi Muhammen Bedeli (1yıllık ) %3 Geçici Teminat ( Tutarı TL) İhale Tarihi ve Saati Süresi Kiralama Bahçelievler Mahallesi Belediye Terminal içerisinde bulunan 5/104 nolu işyeri 17.472,23 TL+Kdv 1.600,00 TL 30.05.2023 14:00 3.Yıl Kiralama Mükremin Mahallesi Hayvan Pazarı içerisinde bulunan işyeri ( Lokanta) 48.591,42 TL+Kdv 4.500,00 TL 30.05.2023 14:00 3.Yıl Kiralama Karşıyaka Mahallesi Üç tepeler Sosyal tesisler(Kafeterya-Lokanta ve kullanım alanlarının 10.500,00 TL+Kdv 1.000,00 TL 30.05.2023 14:00 3.Yıl

2. Kiralama ihalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100.00 TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

3.Kiralama ihalesi : 30.05.2023 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4 İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1) Gerçek kişi olması halinde;

- Nüfus Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Tüzel kişi olması halinde;

- Ticaret sicil gazetesi

- İmza beyannamesi veya imza sirküleri;

b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

5.2886 Sayılı D.İ.Kanununun 29. Madde Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mustafa Erkut EKİNCİ

Belediye Başkanı