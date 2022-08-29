Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.146,10
ALTIN
1.007,92
DOLAR
18,19
STERLİN
21,23
EURO
18,07

Zabıt katibi ve hizmetli alımı

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre 48 Zabıt Katibi 5 Hizmetli alınacak.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:12
Zabıt katibi ve hizmetli alımı

Başvurular 31.08.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 09.09.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacak. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabilecek. Zabıt Katibi unvanı için başvuracak adaylar listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak. Hizmetli unvanı için başvuracak adaylar listede belirtilen “Merkez Teşkilat” seçeneği ile başvuru yapacaklar.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Anahtar Kelimeler:
Zabıt Katibi Ve Hizmetli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güçlendirme ve onarım işi
Güçlendirme ve onarım işi
İnşaat yapımı
İnşaat yapımı
Öğretim üyesi alınacak
Öğretim üyesi alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
Personel alınacak
Personel alınacak
Malzeme alımı
Malzeme alımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim