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Yol işleri yapımı

Boğazlıyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kara yolu işleri yaptırılacaktır.

06 Eylül 2022 Salı 09:21
Yol işleri yapımı

Muhtelif Cadde ve Sokaklara 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü kilit parke taşı ile döşeme kaplama yapılması ve 50*20*10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı ve her renk) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Yol Işleri Yapımı
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