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Yıkım işi

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından hurda karşılığı yıkım işi ihale edilecektir.

17 Haziran 2022 Cuma 11:01
Yıkım işi

Yozgat Merkez İlçe Medrese Mahallesi Defterdarlık Eski Hizmet Binası ile Merkez Ortaokulu Ek Binalarının Hurda Malzeme Karşılığı Yıkımı İşi. Yıkımı yapılacak binaların miktarları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Hurda malzeme karşılığı yıkım ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Yıkım Işi
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