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Yıkım işi

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından hurda malzeme karşılığı yıkımı işi yaptırılacak.

20 Kasım 2022 Pazar 10:34
Yıkım işi

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı tarafından Yozgat ili Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokul Binası, Şefaatli İlçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Eski Binası ve Şefaatli İlçesi İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesindeki Eski Hastane Lojmanı olmak üzere 2 kısım Hurda Malzeme karşılığı yıkım işi yaptırılacak.

Yıkımı yapılacak binaların miktarları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri verilen hurda malzeme karşılığı yıkım ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Yıkım Işi
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