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Yıkım işi

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden hurda malzeme karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır.

10 Ekim 2022 Pazartesi 10:04
Yıkım işi

Çorum Merkez ve İlçelerinde bulunan 10 adet okul binasından (Çorum Merkez Atatürk İlkokulu, İskilip İlçesi Ebussud Efendi İlkokulu, İskilip İlçesi Ebussud Efendi Ortaokulu, İskilip İlçesi Azmi Milli İlkokulu, İskilip İlçesi Akşemseddin Anadolu Lisesi, İskilip İlçesi Kurusaray Köyü İlkokulu yemekhanesi, Kargı İlçesi 75. Yıl Cumhuriyet YİBO, Laçin İlçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Dodurga İlçesi İmam Hatip Ortaokulu, Osmancık İlçesi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (D-Blok Anaokulu kısmı) binalarının enkazından çıkacak ekonomik değer ifade eden malzemeler karşılığı yıkımı işinin, hazırlanan şartnamesi ve tahmin edilen muhammen bedelleri doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35-a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle 19/10/2022 Çarşamba günü saat 13:45‘da ihalesi yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Yıkım Işi
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