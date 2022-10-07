Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.575,85
ALTIN
1.023,46
DOLAR
18,59
STERLİN
20,84
EURO
18,24

Yıkım işi

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı tarafından hurda malzeme karşılığı yıkım işi yaptırılacak.

07 Ekim 2022 Cuma 09:59
Yıkım işi

Yozgat Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokul Binası, Yozgat Şefaatli İlçesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Eski Binası ve Şefaatli İlçesi İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesinde Bulunan Eski Hastane Lojmanının ve Yozgat Sarıkaya İlçesi Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binası olmak üzere 3 kısım Hurda Malzeme Karşılığı Yıkım İşi ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Anahtar Kelimeler:
Yıkım Işi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hizmet alımı
Hizmet alımı
Sigortacılık hizmeti alımı
Sigortacılık hizmeti alımı
Enerji işleri yapımı
Enerji işleri yapımı
Kiralama işlemi
Kiralama işlemi
Kömür satın alımı
Kömür satın alımı
Öğretim üyesi alımı
Öğretim üyesi alımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim