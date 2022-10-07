Yozgat Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokul Binası, Yozgat Şefaatli İlçesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Eski Binası ve Şefaatli İlçesi İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesinde Bulunan Eski Hastane Lojmanının ve Yozgat Sarıkaya İlçesi Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binası olmak üzere 3 kısım Hurda Malzeme Karşılığı Yıkım İşi ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır.

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