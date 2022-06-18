Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20

Yap işlet devret

Uzunlu Belediye Başkanlığından Lisansız güneş enerjisi santrali yap-işlet devret modeli ile yaptırılacak.

18 Haziran 2022 Cumartesi 07:12
Yap işlet devret

Yozgat İli Uzunlu Belediyesi 176 Ada 345 Parselde 330 kWe AC , 396 KW DC lisanssız YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile güneş enerjisi santrali yapım işi. İşletme Süresi/Yıl 20 Yıllık Tahmini Üretim Bedeli (Muhammen Bedel) Lisansız Güneş Enerjisi Santrali İşinin Tahmini İmalat Bedeli Tesisin İmalat Süresi / Gün Tesisin Tahmini İmalat Bedelinin %3 Geçici Teminat Bedeli 20 (Yirmi) 20.800.816,00 TL 3.588.000,00 TL 180 107.640,00 TL İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/b maddesi gereğince belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Anahtar Kelimeler:
Yap Işlet Devret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanat ve üst yapımı
Sanat ve üst yapımı
Orman yolu yapımı
Orman yolu yapımı
Yıkım işi
Yıkım işi
Sanat ve üst yapı yapımı
Sanat ve üst yapı yapımı
Orman yolu yapımı
Orman yolu yapımı
Taş malzeme satın alımı
Taş malzeme satın alımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim