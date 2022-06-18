Yap işlet devret

Yozgat İli Uzunlu Belediyesi 176 Ada 345 Parselde 330 kWe AC , 396 KW DC lisanssız YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile güneş enerjisi santrali yapım işi. İşletme Süresi/Yıl 20 Yıllık Tahmini Üretim Bedeli (Muhammen Bedel) Lisansız Güneş Enerjisi Santrali İşinin Tahmini İmalat Bedeli Tesisin İmalat Süresi / Gün Tesisin Tahmini İmalat Bedelinin %3 Geçici Teminat Bedeli 20 (Yirmi) 20.800.816,00 TL 3.588.000,00 TL 180 107.640,00 TL İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/b maddesi gereğince belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

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