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Web danışmanlığı hizmeti alınacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından web danışmanlığı hizmeti alınacak.

15 Şubat 2023 Çarşamba 11:03
Web danışmanlığı hizmeti alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay’ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere, Web Danışmanlığı hizmeti (1 kişi) alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Web Danışmanlığı Hizmeti Alınacak
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