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Uzman Alımı

Merkezi finans ve ihale birimi uzman alımı yapacak.

03 Temmuz 2022 Pazar 17:02
Uzman Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi 8 Uzman istihdam edecek.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca 8 adet Uzman Personel pozisyonu için 08 Ağustos-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Giriş ve Seçme Sınavı gerçekleştirilecek.

Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 29 Temmuz 2022 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

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Uzman Alımı
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