Uzman Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi 8 Uzman istihdam edecek.
Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca 8 adet Uzman Personel pozisyonu için 08 Ağustos-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Giriş ve Seçme Sınavı gerçekleştirilecek.
Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 29 Temmuz 2022 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…
Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi 8 Uzman istihdam edecek.